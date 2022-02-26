Мою країну та народ бомбять: Міла Йовович опублікувала емоційне повідомлення на підтримку України
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Знаменитості виступають проти війни
Всесвітньо відомі знаменитості, такі як Мадонна, вже підтримали Україну та різко висловилися проти агресії Володимира Путіна та Росії.
Анджеліна Джолі у своєму Інстаграмі написала, що вона молиться за людей в Україні. Вона також зазначила, що разом із колегами з агентства ООН у справах біженців хочуть забезпечити захист основних прав людини у біженців та тих, хто був змушений залишити свої будинки в нашій країні.
Американська модель Кайлі Дженнер також висловилася за підтримку України. Вона запостила у сторис фразу на чорному тлі про те, що молиться за Україну і Бог захистить нашу країну.
Голлівудська зірка Міла Йовович, яка народилася в Києві, опублікувала емоційний пост, присвячений вторгненню Росії в Україну. Вона також опублікувала посилання у профілі на організації, які можуть допомогти мешканцям України. Вона розповіла, що події розбили їй серце та приголомшили.
Як раніше писав "Телеграф", улюблений співак Володимира Путіна підтримав світ — чому з цим не все так просто.
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