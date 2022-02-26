Мою країну та народ бомбять: Міла Йовович опублікувала емоційне повідомлення на підтримку України

Знаменитості виступають проти війни

Всесвітньо відомі знаменитості, такі як Мадонна, вже підтримали Україну та різко висловилися проти агресії Володимира Путіна та Росії.

Анджеліна Джолі у своєму Інстаграмі написала, що вона молиться за людей в Україні. Вона також зазначила, що разом із колегами з агентства ООН у справах біженців хочуть забезпечити захист основних прав людини у біженців та тих, хто був змушений залишити свої будинки в нашій країні.

Американська модель Кайлі Дженнер також висловилася за підтримку України. Вона запостила у сторис фразу на чорному тлі про те, що молиться за Україну і Бог захистить нашу країну.

Пост Кайлі Дженнер

Голлівудська зірка Міла Йовович, яка народилася в Києві, опублікувала емоційний пост, присвячений вторгненню Росії в Україну. Вона також опублікувала посилання у профілі на організації, які можуть допомогти мешканцям України. Вона розповіла, що події розбили їй серце та приголомшили.

Я з розбитим серцем і вражена, намагаючись опанувати події цього тижня в моїй рідній Україні. Мою країну і народ бомблять. Друзі та родина ховаються. Моя кров і моє коріння походять і з Росії, і з України. Я розриваюсь на дві частини, дивлячись, як жах розгортається, країна руйнується, сім’ї переселяються, усе їхнє життя лежить у обгорілих уламках навколо них. Я пам’ятаю війну на батьківщині мого батька в колишній Югославії та історії, які моя родина розповідає про травми та терор, які вони пережили. Війна. Завжди війна. Лідери, які не можуть принести мир. Безкінечний гігант імперіалізму. І завжди народ платить кров'ю і сльозами.

Як раніше писав "Телеграф", улюблений співак Володимира Путіна підтримав світ — чому з цим не все так просто.