Усик сильно исхудал из-за войны

Боксер сильно переживает из-за событий в Украине.

Украинский боксер, чемпион мира по нескольким основным версиям в супертяжелом весе Александр Усик, который отправился за рубеж для подготовки к бою с Джошуа, сильно исхудал из-за войны в Украине.

Об этом в интервью PravdaTUT Lviv рассказала жена боксера Екатерина.

"Александр за неделю войны потерял килограмм 10. Он был в таком ужасе, в таком шоке, его так разрывало… Он видел, что я делаю. Я говорю: "Саш, пожалуйста, люди просят, надо говорить, как-то поддерживать". Но ему очень сложно", – рассказала Екатерина.

Екатерина отметила, что Александр и в мирное время не сильно любит давать интервью, а во время войны это было для него вдвойне сложнее.

"Но он все равно выходит в эфиры, что-то говорит. Его позиция понятна. Он всегда был за Украину, всегда прославлял ее и будет прославлять, на сколько хватит здоровья и сил", – заявила Екатерина.

Отметим второй бой Усика и Джошуа состоится летом 2022 года.

Напомним, дом Александра и Екатерины в Ворзеле (Киевская область) обстреляли "кадыровцы". Затем оккупанты организовали базу у Усика во дворе. Позднее Екатерина показала последствия пребывания россяин в ее доме.