Укр

Усик сильно исхудал из-за войны

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
265
Александр Усик Новость обновлена 08 апреля 2022, 16:49
Александр Усик

Боксер сильно переживает из-за событий в Украине.

Украинский боксер, чемпион мира по нескольким основным версиям в супертяжелом весе Александр Усик, который отправился за рубеж для подготовки к бою с Джошуа, сильно исхудал из-за войны в Украине.

Об этом в интервью PravdaTUT Lviv рассказала жена боксера Екатерина.

"Александр за неделю войны потерял килограмм 10. Он был в таком ужасе, в таком шоке, его так разрывало… Он видел, что я делаю. Я говорю: "Саш, пожалуйста, люди просят, надо говорить, как-то поддерживать". Но ему очень сложно", – рассказала Екатерина.

Екатерина отметила, что Александр и в мирное время не сильно любит давать интервью, а во время войны это было для него вдвойне сложнее.

"Но он все равно выходит в эфиры, что-то говорит. Его позиция понятна. Он всегда был за Украину, всегда прославлял ее и будет прославлять, на сколько хватит здоровья и сил", – заявила Екатерина.

Отметим второй бой Усика и Джошуа состоится летом 2022 года.

Напомним, дом Александра и Екатерины в Ворзеле (Киевская область) обстреляли "кадыровцы". Затем оккупанты организовали базу у Усика во дворе. Позднее Екатерина показала последствия пребывания россяин в ее доме.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Екатерина Усик
владимир путин скорее всего еще недолго будет пользоваться такой популярностью в рф
Политика
россия может повторить судьбу СССР: в Украине дали интересный прогноз по будущему путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
владимир путин скорее всего еще недолго будет пользоваться такой популярностью в рф
россия может повторить судьбу СССР: в Украине дали интересный прогноз по будущему путина
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
Лавров сделал странное предложение Украине по Беларуси
Дата публикации
Категория
"Точку-У" россияне успешно использовали пару месяцев назад на учениях
"Спалились": россиян поймали на очередной лжи по поводу ракетного удара по Краматорску
Дата публикации
Категория
Капитан Белоусов
Россияне убили гражданского, обстреляв ледокол в порту Мариуполя
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 8 апреля
Война – день 44: россия ударила ракетой по ж/д вокзалу Краматорска, убив десятки гражданских