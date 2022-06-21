Усик "выиграл" битву взглядов у Джошуа перед реваншем (видео)

Боксеры провели дуэль взглядов

Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа встретились лицом к лицу в Саудовской Аравии, где провели первую "дуэль взглядов" перед реваншем, который пройдет в августе в Джидде.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

Во вторник, 21 июня, чемпион WBO, IBF, IBO, WBA в сверхтяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и бывший обладатель титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провели пресс-конференцию в Джидде. Боксеры говорили, что сделают все, чтобы победить. Усик на мероприятии общался на украинском и английском языках. По окончании словесной дуэли боксеры провели традиционную дуэль взглядов. В затяжной "битве" победу одержал украинец, а вот британец отвел взгляд.

Читайте также: Категория Спорт Назначенный рф "глава" Крыма жестко обругал Усика и еще нескольких украинцев Оккупационная власть Крыма пригрозила лишить Усика ордена почетного гражданина полуострова

Сам поединок состоится в Саудовской Аравии 20 августа. Напомним, в первом бою Усик в 12-и раундах преподал AJ "урок бокса", добыв уверенную победу судейским решением.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения рф Усик не сразу принял решение о проведении второго боя с Джошуа. Сначала боксер вступил в ряды теробороны, однако позже все-таки решил начать подготовку к реваншу. Из-за войны на родине Александр сильно исхудал, но к 20 августу, похоже, должен набрать необходимую форму.