Усик - Джошуа 2: онлайн-трансляция боя

Большой бокс пройдет на Ближнем Востоке

"Ярость на Красном море" — такое название организаторы дали вечеру бокса в Джидде (Саудовская Аравия) Усик — Джошуа 2, в рамках которого 20 августа состоится титульный поединок в супертяжелом весе.

"Телеграф" проведет текстовый онлайн главного поединка вечера бокса в Джидде. За событиями шоу, в рамках которого в андеркарде состоятся несколько интересных поединков, можно следить в нашей трансляции вечера бокса. В этой статье будут доступны видео моменты грядущего шоу. Главный бой ориентировочно начнется в 01:00 21 августа.

Онлайн-трансляция боя Усик — Джошуа 2

Александр после победы над Джошуа в сентябре 2021 года завоевал 4 чемпионских пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. В Джидде Усик будет впервые защищать чемпионские титулы в этом весе. Кроме того, на кону поединка с Энтони будет стоять вакантный пояс The Ring, которые освободился после того, как чемпион мира Тайсон Фьюри объявил об окончании карьеры.

Промовидео боя Усик - Джошуа 2

Александр подходит к поединку в своем оптимальном весе, а вот Джошуа будет мощнее, чем в прошлый раз. Британец показал на весах 110,9 кг, а украинец — 100,1 кг.

Бой Усик — Джошуа 2 покажут сразу на нескольких платформах бесплатно. "Телеграф" подробно объяснял, как смотреть поединок в Украине. Добавим, что прямую видеотрансляцию вечера бокса в Джидде можно посмотреть на:

сайте и в приложении Parimatch

платформе Megogo

телеканале 2+2

региональных каналах "Суспільного телебачення"

Напомним, Усик является фаворитом во втором противостоянии с Джошуа.