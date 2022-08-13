Усик - Джошуа 2: победитель получит еще один чемпионский пояс: детали

Украинец и британец проведут бой за 5 поясов, три из которых считаются основными

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО), который серьезно набрал в весе, и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в реванше разыграют также пояс The Ring.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в Twitter. Он отметил, что пояс будет стоять на кону из-за решения британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) покинуть бокс.

"В матче-реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа в следующую субботу (20 августа) на кону будет стоять вакантный титул журнала Ring Magazine в супертяжелом весе после того, как Тайсон Фьюри освободил его", — написал Бенсон.

Журналист также отметил, что вакантным, похоже, стал еще один чемпионский пояс — WBC. Судьба этого титула пока остается не известной. Добавим, что главной целью Усика в боксе является статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Для этого ему необходимо к своим поясам WBA, WBO и IBF завоевать титул WBC. К слову, в 1-м тяжелом весе (до 90,718 кг) Александр уже был абсолютным чемпионом мира.

Бой Усик — Джошуа 2 состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Поединок будет показан бесплатно в Украине, а украинец является фаворитом реванша.