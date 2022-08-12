Тайсон Фьюри в свой день рождения сделал подставу Усику

"Цыганский король" не собирается больше боксировать

Долгожданного боя Александр Усик — Тайсон Фьюри не будет. Непобедимый британский боксер в очередной раз обманул всех и завершил карьеру в профи.

Об бесповоротном окончании карьеры "Цыганский король" объявил 12 августа на своей странице в Instagram. К слову, в пятницу Тайсон отпраздновал 34-летие.

Отметим, совсем недавно ходили слухи о поединке Фьюри с Дереком Чисорой, однако чемпион мира по версии WBC все-таки решил попрощаться с боксом.

"Большое спасибо всем, кто был вовлечен в мою карьеру все эти годы. После длительных и тяжелых переговоров я окончательно решил уйти. В свой 34-й день рождения я говорю всем: "Счастливого пути". Огромная благодарность моей жене, которая поддерживала меня больше, чем кто-то другой. И самое большое спасибо Господу Богу. 2008-2022", — написал Фьюри.

Отметим, Тайсон уже неоднократно завершал карьеру боксера. До этого он объявил, что вешает перчатки на гвоздь после своей победы над Диллианом Уайтом. Усик хотел встретиться на ринге с Фьюри, чтобы отобрать у него пояс, однако, похоже, их поединку не суждено состояться.

Напомним, Усик сейчас ведет подготовку к своему реваншу с Энтони Джошуа. Этот поединок состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и будет показан в Украине бесплатно. К слову, Александр является фаворитом второго боя.