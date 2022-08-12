Тайсон Ф’юрі у свій день народження зробив підставу Усику

"Циганський король" не збирається більше боксувати

Довгоочікуваного бою Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі не буде. Непереможний британський боксер вкотре обдурив усіх і завершив кар’єру у профі.

Про безповоротне закінчення кар’єри "Циганський король" оголосив 12 серпня на своїй сторінці в Instagram. До речі, у п’ятницю Тайсон відсвяткував 34-річчя.

Зазначимо, нещодавно ходили чутки про поєдинок Ф’юрі з Дереком Чісорою, проте чемпіон світу за версією WBC все-таки вирішив попрощатися з боксом.

"Велике спасибі всім, хто був залучений до моєї кар’єри усі ці роки. Після тривалих і важких переговорів я остаточно вирішив піти. У свій 34-й день народження я кажу всім: "Щасливого шляху". Величезна подяка моїй дружині, яка підтримувала мене більше, ніж хтось інший. І найбільше дякую Господу Богу. 2008-2022", — написав Ф’юрі.

Зазначимо, що Тайсон вже неодноразово завершував кар’єру боксера. До цього він оголосив, що вішає рукавички на цвях після своєї перемоги над Ділліаном Вайтом. Усик хотів зустрітися на ринзі з Ф’юрі, щоб відібрати його пояс, проте, схоже, їх поєдинку не судилося відбутися.

Нагадаємо, Усик зараз веде підготовку до свого реваншу з Ентоні Джошуа. Цей поєдинок відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) та буде показаний в Україні безкоштовно. До речі, Олександр є фаворитом другого бою.