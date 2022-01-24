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Усик битиметься з Ф’юрі: Джошуа вибрав гроші, а не реванш

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тайсон Ф’юрі, Олександр Усик та Ентоні Джошуа Новина оновлена 24 січня 2022, 10:44
Тайсон Ф’юрі, Олександр Усик та Ентоні Джошуа

Йдуть переговори.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, IBF та WBO українець Олександр Усик, який нещодавно запалив на свій день народження, проведе свій наступний поєдинок із володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі. Реванш із ще одним представником Великої Британії Ентоні Джошуа відкладається, тому що AJ погодився на відступні.

Про це повідомляє telegraph.

За інформацією джерела, Ентоні погодився взяти відступні у розмірі 15 млн фунтів стерлінгів і відмовитися від негайного реваншу з Олександром. Очікується, що бій Усик — Ф’юрі відбудеться на Близькому Сході, а переможець дуелі проведе поєдинок із Джошуа. Додамо, що подібний сценарій обговорили промоутери боксерів.

Проте є одна перешкода на шляху до суперпоєдинку – обов’язковий захист титулу WBC. Британський претендент Ділліан Уайт відмовився битися з Тайсоном при розподілі гонорарів 80 на 20 на користь чемпіона, і тепер наприкінці січня очікуються торги по цьому бою.

Нагадаємо, Усик відібрав три основні пояси у Джошуа восени 2021 року. Британець зажадав негайного реваншу, який мав відбутися навесні 2022 року. Сторони всіляко підігрівали інтерес до цієї дуелі.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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