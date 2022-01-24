Укр

Усик сразится с Фьюри: Джошуа выбрал деньги, а не реванш

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Тайсон Фьюри, Александр Усик и Энтони Джошуа Новость обновлена 24 января 2022, 10:44
Тайсон Фьюри, Александр Усик и Энтони Джошуа

Идут переговоры.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик, который недавно зажег на свой день рождения, проведет свой следующий поединок с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри. Реванш с еще одним представителем Великобритании Энтони Джошуа откладывается, потому что AJ согласился на отступные.

Об этом сообщает telegraph.

По информации источника Энтони согласился взять отступные в размере 15 млн фунтов стерлингов и отказаться от незамедлительного реванша с Александром. Ожидается, что бой Усик — Фьюри состоится на Ближнем Востоке, а победитель дуэли проведет поединок с Джошуа. Добавим, что подобный сценарий проговорили промоутеры боксеров.

Однако есть одно препятствие на пути к суперпоединку — обязательная защита титула WBC. Британский претендент Диллиан Уайт отказался драться с Тайсоном при распределении гонораров 80 на 20 в пользу чемпиона и теперь в конце января ожидаются торги по этому бою.

Напомним, Усик отобрал три основных пояса у Джошуа осенью 2021 года. Британец затребовал незамедлительный реванш, который должен был пройти весной 2022 года. Стороны всячески подогревали интерес к этой дуэли.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик #Энтони Джошуа
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