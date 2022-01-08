Промоутер Джошуа хочет отобрать у Киева бой Усика

Реванш боксеров запланирован на апрель.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик, который отобрал титулы у британца Энтони Джошуа, проведет свой следующий поединок не в Украине.

С таким заявление выступил промоутер AJ Эдди Хирн в комментарии для espn.

По словам Хирна, на организацию реванша Усик — Джошуа 2 претендуют три страны, однако функционер склоняется к варианту с Лондоном, где проходил первый бой. Эдди отметил, что в Киеве организаторы не смогут добиться хороших финансовых условий, а потому это вариант отпадает. Промоутер считает, что такой большой поединок нужно провести либо на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", либо на "Уэмбли". Обе арены находятся в Лондоне. Ожидается, что дуэль супертяжей пройдет в апреле 2022 года.

"Мы можем устроить бой там, где захотим, но в то же время поединок должен принести достаточно денег, чтобы мы знали, что сделали свою работу. Киев – это не то место, которое принесет деньги, но другие города за пределами Великобритании мы рассмотрим. Я не думаю, что реванш состоится в Киеве", — заявил Хирн.

Лучшие моменты 1-го боя:

Добавим, что Усик подогревает интерес к реваншу с Джошуа. Недавно Александр поделился забавным видео, на котором он "поймал" Энтони в теплых краях.

Ранее в России заявили, что Усик и Ломаченко не дотягивают до уровня величия Владимира Кличко.