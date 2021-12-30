Укр

Усик в образе космонавта выследил Джошуа (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик и Энтони Джошуа Новость обновлена 30 декабря 2021, 13:15
Александр Усик и Энтони Джошуа

Боксер подогревает интерес к реваншу.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO украинец Александр Усик, победа которого над британцем Энтони Джошуа восхитила украинцев, нашел своего будушего соперника в теплых краях.

Соответсвующее видео опубликовал Усик на свой страничке в Instagram.

На кадрах видно, как человек в куртке от бренда JAXET в космическом шлеме пристально наблюдает за соседним столом, где ужинал Джошуа. В какой-то момент британец почувствовал на себе взгляд украинского чемпиона и повернулся к нему. Энтони тут же рассмеялся. Затем AJ и человек в шлеме сделали селфи.

Отметим, не исключено, что под шлемом находился кто-то другой.

Добавим, что в таком костюме Усик вышел на ринг на бой с Джошуа.

Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу украинцу — 117:112, 116:112, 115:113. Ожидается, что в 2022 году Александр даст реванш Энтони.

Лучшие моменты боя Усик — Джошуа:

Добавим, что главная цель Усика — объединительный поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Недавно Александр "атаковал" "Цыганского короля" со спины. К слову, WBC хочет, чтобы британец сразился со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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