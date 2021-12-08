А как же Усик: WBC назначил Фьюри обязательного соперника

Похоже, супербою украинца и британца не суждено состояться в ближайшее время.

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение по обязательной защите титула британцем Тайсоном Фьюри, который очень хочет провести бой с украинцем Александром Усиком за статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Соответсвующее решение опубликовала пресс-служба организации на официальной страничке в Twitter.

По информации источника, WBC назначил Диллиана Уайта обязательным претендентом на пояс Совета и обязал Фьюри в ближайшее время начать переговоры о поединке с соотечественником.

"Настоящим WBC объявляет начало периода свободных переговоров в соответствии с Правилами и Положениями WBC об обязательной защите между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом", – гласит сообщение WBC.

Добавим, что Уайт должен был драться в конце октября со шведом Отто Валлином, но поединок так и не состоялся из-за травмы британца. Фьюри в начале октября защитил титул от посягательств американца Деонтея Уайлдера. В последний раз Диллиан дрался с россиянином Александром Поветкиным. Тот бой завершился чудовищным нокаутом в исполнении Уайта.

Ранее сообщалось, что Джошуа может отойти в сторону и дать возможность провести бой Усик — Фьюри за хорошие отступные. После решения WBC, похоже, украинец, который победил Энтони в конце сентября, в следующем поединке во второй раз сразится с AJ.