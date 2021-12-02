Укр

Бой Усик - Фьюри стал ближе: Джошуа согласится отойти в сторону при "правильном предложении"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Энтони Джошуа может отойти в сторону для супербоя Александр Усик - Тайсон Фьюри Новость обновлена 02 декабря 2021, 15:58
Энтони Джошуа может отойти в сторону для супербоя Александр Усик - Тайсон Фьюри

Украинец и "Цыганский король" могут решить все вопросы в хевивейте уже в следующем бою.

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF, Александр Усик, которому недавно бросил вызов небитый россиянин, может провести свой следующий бой c чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк в комментарии для skysports.

По словам промоутера, ходят слухи, что AJ готов отказаться от немедленного реванша с украинцем, если ему предложат "правильные деньги". Британец также хочет стать абсолютным чемпионом мира и может получить эту возможность, сразившись с победителем боя Усик — Фьюри. Кроме того, Энтони готов провести промежуточный бой с непобедимым китайцем Жанг Жилеем. Этот поединок поможет британцу в продвижении своего бренда в Поднебесной.

"Я слышал, что Джошуа рассмотрит предложение об отступных, если деньги будут правильными, поскольку он испытывает уважение к супертяжелому дивизиону и готов позволить провести поединок за звание абсолютного чемпиона. Усик говорит, что в следующем бою он может подраться с Фьюри, если предложение будет правильным и если Джошуа позволит это сделать", — цитирует Красюка британское СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик показал, как выглядит его чемпионский пояс.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик #Энтони Джошуа
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