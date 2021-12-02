Бій Усик — Ф’юрі став ближче: Джошуа погодиться відійти вбік при "правильній пропозиції"

Українець та "Циганський король" можуть вирішити всі питання у гевівейті вже в наступному бою.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF, Олександр Усик, якому нещодавно кинув виклик небитий росіянин, може провести свій наступний бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у коментарі для skysports.

За словами промоутера, ходять чутки, що AJ готовий відмовитись від негайного реваншу з українцем, якщо йому запропонують "правильні гроші". Британець також хоче стати абсолютним чемпіоном світу і може здобути цю нагоду, побившись з переможцем бою Усик — Ф’юрі. Крім того, Ентоні готовий провести проміжний бій з непереможним китайцем Жанг Жилеєм. Цей поєдинок допоможе британцю у просуванні свого бренду у Піднебесній.

"Я чув, що Джошуа розгляне пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він відчуває повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона. Усик каже, що в наступному бою він може побитися з Ф’юрі, якщо пропозиція буде правильною і якщо Джошуа дозволить це зробити", — цитує Красюка британське ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик показав, як виглядає його чемпіонський пояс.