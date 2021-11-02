Усик нарешті отримав чемпіонські пояси (відео)

Щастю українського боксера не було меж.

Український боксер-суперваговик, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик, який завоював ці титули у вересні 2021 року в бою з британцем Ентоні Джошуа, нарешті отримав пояси.

Про це розповів сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Українець традиційно порадував англомовну публіку, зробивши коротке відео іноземною мовою. Олександр повідомив, що його іменні пояси прибули до нього, уточнивши, що це пояси у суперважкій вазі.

"Послухайте, хлопці. Це не крузервейт, це хевівейт", — тішився посилкою боксер.

Зазначимо, пояси, з якими Усик позував після перемоги над Джошуа, належать британцю. А на виготовлення нових (іменних) потрібен був час. Додамо, що Олександр показав лише чемпіонський пояс WBO. Українцю для повної колекції титулів не вистачає пояс WBC, яким володіє британець Тайсон Ф’юрі. Очікується, що у наступному поєдинку Усик дасть реванш Джошуа, а потім буде спроба організувати бій за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Раніше Усик заявив, що йому не сподобався бій Ф’юрі-Вайлдер 3.