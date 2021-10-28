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"Вони хотіли один одного вбити": Усику не сподобався бій Ф’юрі — Вайлдер

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Олександр Усик Новина оновлена 28 жовтня 2021, 12:33
Олександр Усик

Українець був не в захваті від "бою століття" у надважкій вазі.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBO, IBF і WBA у надважкій вазі Олександр Усик, який у вересні завоював титули в поєдинку проти Ентоні Джошуа, заявив, що йому не сподобався третій бій між Тайсоном Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером.

Про це він розповів в інтерв’ю dailymail.

За словами українця, він зацікавлений у поєдинку з 33-річним чемпіоном WBC Ф’юрі і навіть переглянув його останній бій із "Бронзовим бомбардувальником". 34-річний Усик зазначив, що йому не сподобалася сутичка гігантів через надмірну агресію.

"Бій з Ф’юрі був би дуже цікавим. Я дивився його поєдинок з Вайлдером, але не надто багато думав про нього. Вони просто хотіли вбити один одного", — сказав Усик.

Зазначимо, організація шоу Усик — Ф’юрі найближчим часом малоймовірна, адже українцю спочатку треба дати реванш Джошуа, а потім підуть обов’язкові захисти поясів. Тайсон, у свою чергу, має провести обов’язковий захист поясу WBC, після чого відносно вільно обиратиме суперника. Однак не варто забувати, що обидва боксери є віковими і можуть завершити кар’єру в найближчому майбутньому.

Раніше повідомлялося, що дружина Ф’юрі Періс попросила чоловіка завершити кар’єру протягом двох років.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик #Ентоні Джошуа #Деонтей Вайлдер
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