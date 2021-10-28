"Они хотели друг друга убить": Усику не понравился бой Фьюри - Уайлдер

Украинцу не понравился "бой века" в супертяжелом весе.

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Александр Усик, который в сентябре завоевал титулы в поединке против Энтони Джошуа, заявил, что ему не понравился третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Об этом он рассказал в интервью dailymail.

По словам украинца, он заинтересован в поединке с 33-летним чемпионом WBC Фьюри и даже посмотрел его последний бой с "Бронзовым бомбардировщиком". 34-летний Усик отметил, что ему не понравилась схватка гигантов из-за чрезмерной агрессии.

"Бой с Фьюри был бы очень интересным. Я смотрел его поединок с Уайлдером, но не слишком много думал о нем. Они просто хотели убить друг друга", — сказал Усик.

Отметим, организация шоу Усик — Фьюри в ближайшее время маловероятна, ведь украинцу сначала надо дать реванш Джошуа, а затем пойдут и обязательные защиты поясов. Тайсон, в свою очередь, должен провести обязательную защиту пояса WBC, после чего будет относительно свободно выбирать соперника. Однако не стоит забывать, что оба боксера возрастные и могут завершить карьеру в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что жена Фьюри Пэрис попросила мужа завершить карьеру в течении двух лет.