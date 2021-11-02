Укр

Усик наконец-то получил чемпионские пояса (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 02 ноября 2021, 12:45
Александр Усик

Счастью украинского боксера не было предела.

Украинский боксер-супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик, который завоевал эти титулы в сентябре 2021 года в бою с британцем Энтони Джошуа, наконец-то получил пояса.

Об этом рассказал сам спортсмен на своей страничке в Instagram.

Украинец традиционно порадовал англоязычную публику, сделав короткое видео на иностранном языке. Александр сообщил, что его именные пояса прибыли к нему, уточнив, что это пояса в супертяжелом весе.

"Послушайте, ребята. Это не крузервейт, это хевивейт", — радовался посылке боксер.

Отметим, пояса, с которыми Усик позировал после победы над Джошуа принадлежат британцу. А на изготовление новых (именных) нужно было время. Добавим, что Александр показал только чемпионский пояс WBO. Украинцу для полной коллекции титулов не хватает пояса WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри. Ожидается, что в следующем поединке Усик даст реванш Джошуа, а затем будет попытка организовать бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 

Ранее Усик заявил, что ему не понравился бой Фьюри-Уайлдер 3.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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