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Російський чемпіон серед студентів заявив, що рознесе Усика (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Арсланбек Махмудов та Олександр Усик Новина оновлена 02 грудня 2021, 12:11
Арсланбек Махмудов та Олександр Усик

Росіянину треба тільки підібратися до українця.

Арсланбек Махмудов, російський боксер-суперваговик, чемпіон світу серед студентів, заявив, що планує рознести трійку найкращих боксерів дивізіону, включаючи українця Олександра Усика, який восени 2021 року став чемпіоном світу в хевівійте за трьома основними версіями (WBO, WBO).

Про це представник РФ розповів у коментарі для YouTube-каналу "Студія Бокса Віктора Ялимова".

Небитий у профі росіянин, на рахунку якого 13 перемог, оцінив трійку найкращих боксерів геівейту — Усика, Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі. За словами Махмудова, він їх рознесе, щоправда, для цього йому треба підібратись до них. Додамо, що це дуже малоймовірно, адже статус чемпіона світу серед студентів не дає право на бій з чемпіоном світу.

"Усик, Джошуа і Ф’юрі нехай вирішують що хочуть. Мені це не цікаво. Якщо підберуся, то моя мета — їх рознести. Це я й зроблю. Для цього я тут", — заявив Махмудов.

Зазначимо, Махмудов проживає в Монреалі (Канада), він також є володарем другорядних поясів NABA та NABF у суперважкій вазі.

Раніше екстренер Володимира Кличка розповів, як Олександра Усика нокаутували у спарингу.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Арсланбек Махмудов
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