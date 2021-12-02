Российский чемпион среди студентов заявил, что разнесет Усика (видео)

Россиянину только надо подобраться к украинцу.

Арсланбек Махмудов, российский боксер-супертяж, чемпион мира среди студентов, заявил, что планирует разнести тройку лучших боксеров дивизиона, включая украинца Александра Усика, который осенью 2021 года стал чемпионом мира в хевивейте по трем основным версиям (WBO, WBA и IBF).

Об этом представитель РФ рассказал в комментарии для YouTube-канала "Студия Бокса Виктора Ялымова".

Небитый в профи россиянин, на счету которого 13 побед, оценил тройку лучших боксеров хеивейта — Усика, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. По словам Махмудова, он их разнесет, правда, для этого ему надо подобраться к ним. Добавим, что это крайне маловероятно, ведь статус чемпиона мира среди студентов не дает право на бой с чемпионом мира.

"Усик, Джошуа и Фьюри пускай решают что хотят. Мне это не интересно. Если подберусь, то моя цель – их разнести. Это я и сделаю. Для этого я здесь", — заявил Махмудов.

Отметим, Махмудов проживает в Монреале (Канада), он также является обладателем второстепенных поясов NABA и NABF в супертяжелом весе.

Ранее экс-тренер Владимира Кличко рассказал, как Александра Усика нокаутировали в спарринге.