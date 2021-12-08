А як же Усик: WBC назначив Ф’юрі обов’язкового суперника

Схоже, супербою українця та британця не буде найближчим часом.

Всесвітня боксерська рада (WBC) прийняла рішення щодо обов’язкового захисту титулу британцем Тайсоном Ф’юрі, який дуже хоче провести бій з українцем Олександром Усиком за статус абсолютного чемпіона світу в гевівейті.

Відповідне рішення опублікувала пресслужба організації на офіційній сторінці в Twitter.

За інформацією джерела, WBC призначив Ділліана Уайта обов’язковим претендентом на пояс Ради та зобов’язав Ф’юрі найближчим часом розпочати переговори про поєдинок зі співвітчизником.

"WBC оголошує початок періоду вільних переговорів відповідно до Правил і Положень WBC про обов’язковий захист між чемпіоном WBC у важкій вазі Тайсоном Ф’юрі та обов’язковим претендентом і тимчасовим чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом", — сказано у повідомленні WBC.

Додамо, що Уайт мав битися наприкінці жовтня зі шведом Отто Валліном, але поєдинок так і не відбувся через травму британця. Ф’юрі на початку жовтня захистив титул від зазіхань американця Деонтея Вайлдера. Востаннє Ділліан бився з росіянином Олександром Повєткіним. Той бій завершився жахливим нокаутом у виконанні Уайта.

Раніше повідомлялося, що Джошуа може відійти убік і дати можливість провести бій Усик — Ф’юрі за хороші відступні. Після рішення WBC, схоже, українець, який переміг Ентоні наприкінці вересня, в наступному поєдинку вдруге зійдеться в ринзі з AJ.