Рус

А як же Усик: WBC назначив Ф’юрі обов’язкового суперника

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
345
Тайсона Фьюрі зобов’язали провести наступний бій проти Ділліана Уайта Новина оновлена 08 грудня 2021, 12:01
Тайсона Фьюрі зобов’язали провести наступний бій проти Ділліана Уайта

Схоже, супербою українця та британця не буде найближчим часом.

Всесвітня боксерська рада (WBC) прийняла рішення щодо обов’язкового захисту титулу британцем Тайсоном Ф’юрі, який дуже хоче провести бій з українцем Олександром Усиком за статус абсолютного чемпіона світу в гевівейті.

Відповідне рішення опублікувала пресслужба організації на офіційній сторінці в Twitter.

За інформацією джерела, WBC призначив Ділліана Уайта обов’язковим претендентом на пояс Ради та зобов’язав Ф’юрі найближчим часом розпочати переговори про поєдинок зі співвітчизником.

"WBC оголошує початок періоду вільних переговорів відповідно до Правил і Положень WBC про обов’язковий захист між чемпіоном WBC у важкій вазі Тайсоном Ф’юрі та обов’язковим претендентом і тимчасовим чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом", — сказано у повідомленні WBC.

Додамо, що Уайт мав битися наприкінці жовтня зі шведом Отто Валліном, але поєдинок так і не відбувся через травму британця. Ф’юрі на початку жовтня захистив титул від зазіхань американця Деонтея Вайлдера. Востаннє Ділліан бився з росіянином Олександром Повєткіним. Той бій завершився жахливим нокаутом у виконанні Уайта.

Раніше повідомлялося, що Джошуа може відійти убік і дати можливість провести бій Усик — Ф’юрі за хороші відступні. Після рішення WBC, схоже, українець, який переміг Ентоні наприкінці вересня, в наступному поєдинку вдруге зійдеться в ринзі з AJ.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик #Ділліан Уайт
Зустріч Байдена із Зеленським запланована на 9 грудня
Політика
Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена із Зеленським запланована на 9 грудня
Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Категорія
Поліція на місці аварії
Всі тіла ідентифіковані: на Чернігівщині триденна жалоба за загиблими у ДТП (фото)
Дата публікації
Категорія
Олаф Шольц узяв курс на підтримку нашої країни, але є нюанси
Німеччину офіційно очолив Олаф Шольц: вже відома його позиція щодо України
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"