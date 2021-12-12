Усик "атаковал" Фьюри со спины после боя Ломаченко (видео)

Забавный момент произошел в Нью-Йорке.

Украинский боксер Александр Усик побывал на вечере бокса Василий Ломаченко — Ричард Комми в Нью-Йорке, где повстречался со своим потенциальным соперником — британцем Тайсоном Фьюри. Во время шоу украинец подколол "Цыганского короля", сделав с ним фотобомбу.

Соответсвующее видео появились на страничке espnringside в Instagram.

На кадрах видно, как Фьюри фотографируется со своим промоутером Бобом Арумом, которому недавно исполнилось 90 лет. Вдруг на заднем плане появляется фигура Александра, который начинает играть мышцами. Женщина, снимавшая фото, попросила Тайсона обернуться. В итоге британский чемпион WBC увидел украинского обладателя поясов WBA, WBO и IBF, и спортсмены по-дружески обнялись.

Видео забавного момента доступно в сети:

Добавим, бой Ломаченко — Комми завершился победой Василия единогласным решением судей. Украинец стал обязательным претендентом на титул WBO. У нас на сайте доступно видео лучших моментов поединка. К слову, Василий появился после победы не с украинским флагом.

Напомним, Александр Усик осенью 2021 года завоевал три основные титулы в супертяжелом весе, победив Энтони Джошуа. Сейчас боксеры готовятся к реваншу, который запланирован на весну 2022 года. Фьюри недавно защитил свой пояс WBC от посягательств Деонтея Уайлдера. Ожидается, что вскоре состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.