Усик "атакував" Ф’юрі зі спини після бою Ломаченка (відео)

Кумедний момент стався у Нью-Йорку.

Український боксер Олександр Усик побував на вечорі боксу Василь Ломаченко — Річард Коммі в Нью-Йорку, де зустрівся зі своїм потенційним суперником — британцем Тайсоном Ф’юрі. Під час шоу українець підколов "Циганського короля", зробивши з ним фотобомбу.

Відповідне відео з’явилися на сторінці espnringside в Instagram.

На кадрах видно, як Ф’юрі фотографується зі своїм промоутером Бобом Арумом, якому нещодавно виповнилося 90 років. Раптом на задньому плані з’являється постать Олександра, котрий починає грати м’язами. Жінка, яка знімала фото, попросила Тайсона обернутися. У результаті британський чемпіон WBC побачив українського володаря поясів WBA, WBO та IBF, і спортсмени по-дружньому обнялися.

Відео кумедного моменту доступне в мережі:

Додамо, бій Ломаченко-Коммі завершився перемогою Василя одноголосним рішенням суддів. Українець став обов’язковим претендентом на титул WBO. У нас на сайті доступне відео найкращих моментів поєдинку. До слова, Василь з’явився після перемоги не з українським прапором.

Нагадаємо, Олександр Усик восени 2021 року завоював три основні титули у суперважкій вазі, перемігши Ентоні Джошуа. Наразі боксери готуються до реваншу, який заплановано на весну 2022 року. Ф’юрі нещодавно захистив свій пояс WBC від зазіхань Деонтея Вайлдера. Очікується, що незабаром відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті.