Усик в образі космонавта вистежив Джошуа (відео)

Боксер підігріває інтерес до реваншу.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO українець Олександр Усик, перемога якого над британцем Ентоні Джошуа захопила українців, знайшов свого майбутнього суперника у теплих краях.

Відповідне відео опублікував сам Олександр на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, як людина у куртці від бренду JAXET у космічному шоломі уважно спостерігає за сусіднім столом, де вечеряв Джошуа. Якоїсь миті британець відчув на собі погляд українського чемпіона і повернувся до нього. Ентоні відразу засміявся. Потім AJ та людина в шоломі зробили селфі.

Зазначимо, не виключено, що під шоломом був хтось інший.

Додамо, що в такому костюмі Усик вийшов на ринг на бій із Джошуа.

Поєдинок тривав усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу українцю – 117:112, 116:112, 115:113. Очікується, що у 2022 році Олександр дасть реванш Ентоні.

Найкращі моменти бою Усик — Джошуа:

Додамо, що головна мета Усика — об’єднавчий поєдинок із британцем Тайсоном Ф’юрі. Нещодавно Олександр "атакував" "Циганського короля" зі спини. До речі, WBC хоче, щоб британець провів бій зі своїм співвітчизником Ділліаном Уайтом.