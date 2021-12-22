Головним досягненням 2021 року українці назвали перемогу Усика — про Євро-2020 навіть не згадали
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Бокс знову випередив футбол за популярністю.
Жителі України вважають поєдинок Олександра Усика проти Ентоні Джошуа головною спортивною подією року, повідомляє «Рейтинг».
Бій проводився у Лондоні та завершився перемогою українського спортсмена за очками. Завдяки цьому успіху Усик став чемпіоном світу відразу у двох вагових категоріях у надважкій вазі. За таку саму подію, що запам’ятовується, проголосувало 35% опитаного населення України.
На 2-му місці успіх українських паралімпійців у Токіо його відзначили 32% опитаних. Топ-3 замкнула програма "Велике будівництво" (31%), до якої входить будівництво спортивних об’єктів в Україні.
Успіх футбольної збірної України був меншою подією, вважають українці. За історичний вихід футболістів до чвертьфіналу чемпіонату Європи проголосували 18% респондентів, і це шосте місце. Сьома позиція – участь українських спортсменів в Олімпійських іграх у Токіо (15%).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу Усик — Джошуа колишній чемпіон світу відправив суперника у найважчий нокаут.
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