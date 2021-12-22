Главным достижением 2021 года украинцы назвали победу Усика - про Евро-2020 даже не вспомнили

Бокс вновь опередил футбол по популярности.

Жители Украины считают поединок Александра Усик против Энтони Джошуа главным спортивным событием года, сообщает «Рейтинг».

Бой проводился в Лондоне и завершился победой украинского спортсмена по очкам. Благодаря этому успеху Усик стал чемпионом мира сразу в двух весовых категориях в супертяжелом весе. За такое самое запоминающееся событие проголосовало 35% опрошенного населения Украины.

На 2-м месте успех украинских паралимпийцев в Токио, его отметили 32% опрошенных. Топ-3 замкнула программа «Велике будівництво» (31%), в которую входит строительство спортивных объектов в Украине.

Успех футбольной сборной Украины был менее значительным событием, считают украинцы. За исторический выход футболистов в четвертьфинал чемпионата Европы проголосовало 18% респондентов, и это шестое место. Седьмая позиция – участие украинских спортсменов в Олимпийских играх в Токио (15%).

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса Усик — Джошуа бывший чемпион мира отправил соперника в тяжелейший нокаут.