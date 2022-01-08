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Промоутер Джошуа хоче відібрати у Києва бій Усика

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Усик — Ентоні Джошуа Новина оновлена 08 січня 2022, 12:13
Олександр Усик — Ентоні Джошуа

Реванш боксерів заплановано на квітень.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик, який відібрав титули у британця Ентоні Джошуа, проведе свій наступний поєдинок не в Україні.

З такою заявою виступив промоутер AJ Едді Гірн у коментарі для espn.

За словами Гірна, на організацію реваншу Усик-Джошуа 2 претендують три країни, проте функціонер схиляється до варіанту з Лондоном, де проходив перший бій. Едді зазначив, що у Києві організатори не зможуть досягти хороших фінансових умов, а тому цей варіант відпадає. Промоутер вважає, що такий великий поєдинок потрібно провести на стадіоні "Тоттенхем Готспур", або на "Уемблі". Обидві арени знаходяться у Лондоні. Очікується, що дуель суперваговиків пройде у квітні 2022 року.

"Ми можемо влаштувати бій там, де захочемо, але водночас поєдинок має принести достатньо грошей, щоб ми знали, що зробили свою роботу. Київ – це не те місце, яке принесе гроші, але інші міста поза межами Великобританії ми розглянемо. Я не думаю, що реванш відбудеться у Києві", — заявив Гірн.

Найкращі моменти 1-го бою:

Додамо, що Усик підігріває інтерес до реваншу з Джошуа. Нещодавно Олександр поділився кумедним відео, на якому він "зловив" Ентоні у теплих краях.

Раніше в Росії заявили, що Усик і Ломаченко не дотягують до рівня величі Володимира Кличка.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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