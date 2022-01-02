"До Кличка ще дуже далеко": у Росії опустили Усика та Ломаченка

У РФ наголосили, що сучасним українським боксерам ще далеко до рівня Володимира Кличка.

Колишній російський боксер Григорій Дрозд вважає, що екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та володар одразу кількох титулів у суперважкій вазі Олександр Усик не досягли рівня Володимира Кличка, який домінував у гевівейті протягом десятиліття.

Відповідне інтерв’ю було опубліковано на YouTube-каналі USACHEV TV.

Григорій зазначив, що захоплюється досягненнями Усика та Ломаченка, проте Володимир — легенда світового рівня. Григорій вважає, що Олександр та Василь пройшли "шлях Кличка" лише на третину.

"Хто найкращий в історії українського боксу? Ви знаєте, Василь Ломаченко та Олександр Усик — талановиті, чудові хлопці, але для того, щоб зрівнятися зі спадщиною Володимира Кличка, треба ще попрацювати й попрацювати чимало. Я думаю, що вони приблизно пройшли цей шлях на третину. Володя Кличко — це легенда номер один в гевівейті, всесвітньо визнана. Саша — великий молодець, Вася — теж, але поки що їх поряд не можна ставити", — вважає Дрозд.

Нагадаємо, Дрозд володів поясом WBC у першій важкій вазі (до 90,718 кг).

Володимир Кличко був чемпіоном-домінатором у гевівейті. Українець загалом володів титулом 12 років. Кличко завершив свою кар’єру після поразки від Ентоні Джошуа у 2017 році.

Примітно, що у 2021 році Усик відібрав титул у Джошуа. Тепер Олександра чекає реванш з британцем у 2022 році. Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі зараз мріє про бій з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі (до 61,235 кг) Джорджем Камбососом.