"До Кличко еще очень далеко": в России опустили Усика и Ломаченко

В РФ отметили, что современным украинским боксерам еще далеко до уровня Владимира Кличко.

Бывший российский боксер Григорий Дрозд считает, что и экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, и обладатель сразу нескольких титулов в супертяжелом весе Александр Усик не достигли уровня Владимира Кличко, который доминировал в хевивейте на протяжении десятилетия.

Соответствующее интервью было опубликовано на YouTube-канале USACHEV TV.

Григорий отметил, что восхищается достижениями Усика и Ломаченко, однако Владимир — легенда мирового уровня. Григорий считает, что Александр и Василий прошли "путь Кличко" лишь на треть.

"Кто лучший в истории украинского бокса? Вы знаете, Василий Ломаченко и Александр Усик — талантливейшие великолепные ребята, но для того, чтобы сравняться с наследием Владимира Кличко, нужно еще поработать, и поработать немало. Я думаю, что они приблизительно прошли этот путь на треть. Володя Кличко — это легенда номер один хэвивейта, всемирно признанная. Саша — большой молодец, Вася — тоже, но пока их рядом ставить нельзя", — считает Дрозд.

Напомним, Дрозд владел поясом WBC в первом тяжелом весе (до 90,718 кг).

Владимир Кличко является самым доминирующим чемпионом в хевивейте в истории. Украинец в общей сложности владел титулом 12 лет. Кличко завершил свою карьеру после поражения от Энтони Джошуа в 2017 году.

Примечательно, что в 2021 году Усик отобрал титул у Джошуа. Теперь Александра ожидает реванш с британцем в 2022 году. Ломаченко после победы над Ричардом Комми сейчас мечтает о бое с абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,235 кг) Джорджем Камбососом.