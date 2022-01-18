Укр

Усик зажег с женой на день рождения (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 18 января 2022, 10:10
Александр Усик

Чемпиону исполнилось 35 лет.

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, которого опустили в России, отпраздновал день рождения.

На страничке боксера в Instagram появилось фото с торжества.

Александр на 35-летие примерил новую боксерскую амуницию — огромные золотые перчатки.

"Привет, хевивейт", — пошутил чемпион.

Также в сети доступны видео с самого торжества. На кадрах видно, как Александр зажигательно танцует с женой Екатериной и не только.

Напомним, сейчас боксер отдыхает после своей победы над британцем Энтони Джошуа осенью 2021 года. Ожидается, что весной 2022 года украинец даст реванш AJ, а эта дуэль пройдет не в Киеве. В случае успеха украинец, вероятнее всего, проведет объединительный поединок с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри. Главная цель Усика — это абсолютное чемпионство в супертяжелом дивизионе. До этого Александр становился абсолютным чемпионом мира в 1-м тяжелом весе (до 90,718 кг).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик на отдыхе в Буковеле провел первый "бой" в 2022 году. Кроме того, украинский боксер "сразился" с дочерью и проиграл.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Екатерина Усик
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