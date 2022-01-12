Усик проиграл уже второй "бой" с начала года

Дочь переиграла отца.

Непобедимый украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО), которому весной 2022 года предстоит провести первую защиту титулов в реванше с британцем Энтони Джошуа, проводит досуг с семьей.

Соответсвующее фото спортсмен опубликовал в сторис на свой страничке в Instagram.

На снимке видно, как заботливый отец играет в шахматы с дочерью Елизаветой. Александр прямо на фото сообщил, что проиграл партию.

Добавим, что Усик вместе с семьей отдыхал в Буковеле. Там боксер учил своих сыновей Кирилла и Михаила кататься на лыжах, а также провел бой с тенью под снежной пушкой. Этот "поединок" завершился не в пользу украинца.

Кроме того, украинец поздравил соотечественников с Рождеством.

Напомним, осенью 2021 года Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке. Главной целью Александра является объединительный поединок с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри, который недавно назвал украинца "стероидным средневесом". В случае второй победы над AJ ожидается, что Усик и "Цыганский король" проведут супербой за звание абсолютного чемпиона мира.

Лучшие моменты боя Усик — Джошуа:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усика и Ломаченко "опустили" в России.