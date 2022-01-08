Продержался недолго: Усик проиграл "бой" в Буковеле (видео)

Украинец вскоре начнет подготовку к важнейшему поединку.

Небитый украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО), которому в 2022 году предстоит провести реванш с британцем Энтони Джошуа, провел необычный "бой с тенью" в Буковеле.

Соответствующее видео опубликовано в сторис на страничке боксера в Instagram.

На кадрах видно, как Александ вышел на "бой" против снежной пушки. Спустя несколько секунд "поединка" украинский боксер отступил. Похоже, машина по производству снега оказалась сильней.

"Стихия против стихии", — подписал видео Александр.

Добавим, что Александр вместе с семьей отдыхает в Карпатах.

На Рождество спортсмен опубликовал трогательное видеопоздравление для украинцев.

"Телеграф" напоминает, что Усик вступился за Василия Ломаченко, которого СМИ "отстраняли" от боев. А в России заступились за Александра и Loma, назвав хейтеров боксеров уродами.

Напомним, победу Усика над Джошуа жители Украины назвали главным спортивным событием года. В апреле 2022 года украинца и британца ждет реванш, который, похоже, состоится не в Украине.