Продержался недолго: Усик проиграл "бой" в Буковеле (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 443
Украинец вскоре начнет подготовку к важнейшему поединку.
Небитый украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО), которому в 2022 году предстоит провести реванш с британцем Энтони Джошуа, провел необычный "бой с тенью" в Буковеле.
Соответствующее видео опубликовано в сторис на страничке боксера в Instagram.
На кадрах видно, как Александ вышел на "бой" против снежной пушки. Спустя несколько секунд "поединка" украинский боксер отступил. Похоже, машина по производству снега оказалась сильней.
"Стихия против стихии", — подписал видео Александр.
Добавим, что Александр вместе с семьей отдыхает в Карпатах.
На Рождество спортсмен опубликовал трогательное видеопоздравление для украинцев.
"Телеграф" напоминает, что Усик вступился за Василия Ломаченко, которого СМИ "отстраняли" от боев. А в России заступились за Александра и Loma, назвав хейтеров боксеров уродами.
Напомним, победу Усика над Джошуа жители Украины назвали главным спортивным событием года. В апреле 2022 года украинца и британца ждет реванш, который, похоже, состоится не в Украине.
- Дата публикации
-
- Категория
-