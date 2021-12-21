Укр

Усик вступился за Ломаченко из-за его "отстранения" от бокса

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 21 декабря 2021, 09:49
Александр Усик

Боксер считает заголовки журналистов спекуляцией.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал реакцию изданий на отстранение экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко после боя с Ричардом Комми

Реакция Усика появилась на его страничке в Instagram во время прямого эфира с подписчиками.

По словам Александра, отстранение боксера после боя — это стандартная практика в США, где атлетические комиссии штатов регулярно делают это, чтобы дать время спортсмену на восстановление. Некоторые СМИ спекулировали на эту тему, намекая что Василия отстранили по другим причинам. 

"Дырявые СМИ – не побоюсь этого слова, нужно называть вещи своими именами – пишут всякие глупости. Атлетические комиссии разных Штатов и регионов в странах, где проводятся поединки, чаще всего после великолепных и красочных боев отстраняют спортсмена на некоторое время для их восстановления. Некоторые за это цепляются и выдают за реальность. Они врут, просто обманывают своих читателей", — заявил Усик.

Также Усик поведал, что Loma обязательно вернется в ближайшее время. Кроме того, Александр отметил, что его также отстранили от боев после победы на Энтони Джошуа из-за рассечения. К слову, реванш с британцем намечен на весну 2022 года.

Ломаченко - Комми
Ломаченко - Комми

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко победил Комми единогласным решением судей. Украинец праздновал победу без национального флага, нарвавшись на критику в сети.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Александр Усик #Ричард Комми
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