Усик вступился за Ломаченко из-за его "отстранения" от бокса

Боксер считает заголовки журналистов спекуляцией.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал реакцию изданий на отстранение экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко после боя с Ричардом Комми.

Реакция Усика появилась на его страничке в Instagram во время прямого эфира с подписчиками.

По словам Александра, отстранение боксера после боя — это стандартная практика в США, где атлетические комиссии штатов регулярно делают это, чтобы дать время спортсмену на восстановление. Некоторые СМИ спекулировали на эту тему, намекая что Василия отстранили по другим причинам.

"Дырявые СМИ – не побоюсь этого слова, нужно называть вещи своими именами – пишут всякие глупости. Атлетические комиссии разных Штатов и регионов в странах, где проводятся поединки, чаще всего после великолепных и красочных боев отстраняют спортсмена на некоторое время для их восстановления. Некоторые за это цепляются и выдают за реальность. Они врут, просто обманывают своих читателей", — заявил Усик.

Также Усик поведал, что Loma обязательно вернется в ближайшее время. Кроме того, Александр отметил, что его также отстранили от боев после победы на Энтони Джошуа из-за рассечения. К слову, реванш с британцем намечен на весну 2022 года.

Ломаченко - Комми

"Телеграф" напоминает, что Ломаченко победил Комми единогласным решением судей. Украинец праздновал победу без национального флага, нарвавшись на критику в сети.