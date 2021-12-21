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Усик заступився за Ломаченка через його "відсторонення" від боксу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Усик Новина оновлена 21 грудня 2021, 09:49
Олександр Усик

Боксер вважає заголовки журналістів спекуляцією.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик прокоментував реакцію видань на відсторонення ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка після бою з Річардом Коммі.

Реакція Усика з’явилася на його сторінці в Instagram під час прямого ефіру з підписниками.

За словами Олександра, відсторонення боксера після бою — це звичайна практика в США, де атлетичні комісії штатів регулярно роблять це, щоби дати час спортсмену час на відновлення. Деякі ЗМІ спекулювали на цю тему, натякаючи, що Василя усунули від боксу з інших причин.

"Діряві ЗМІ – не побоюся цього слова, треба називати речі своїми іменами – пишуть усілякі дурниці. Атлетичні комісії різних штатів та регіонів у країнах, де проводяться поєдинки, найчастіше після чудових та яскравих боїв усувають спортсменів на деякий час для їх відновлення. Деякі за це чіпляються і видають за реальність. Вони брешуть, просто дурять своїх читачів", — заявив Усик.

Також Усик розповів, що Loma обов’язково повернеться найближчим часом. Крім того, Олександр зазначив, що його також усунули від боїв після перемоги на Ентоні Джошуа через розсічення. До речі, реванш із британцем намічено на весну 2022 року.

Ломаченко — Коммі
Ломаченко — Коммі

"Телеграф" нагадує, що Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів. Українець святкував перемогу без національного прапора, нарвавшись на критику у мережі.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Олександр Усик #Річард Коммі
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