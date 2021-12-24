Укр

В России назвали уродами критикующих "настоящих патриотов" Ломаченко и Усика

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Беспутин вступился за Василия Ломаченко и Александра Усика Новость обновлена 24 декабря 2021, 11:17
Александр Беспутин вступился за Василия Ломаченко и Александра Усика

Боксер из РФ считает Василия и Александра патриотами своей страны.

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,678 кг) россиянин Александр Беспутин высказался о волне хейта в адрес Василия Ломаченко, который после победы над Ричардом Комми отпраздновал успех без украинского флага.

Соответствующее интервью появилось на Матч ТВ.

Беспутин, который является другом Василия, считает Ломаченко и Александра Усика "настоящими патриотами своей страны", а всех, кто критикуют их — уродами. Александр заявил, что украинские боксеры пропагандируют настоящие ценности нормального человека, а их постоянно троллят.

"Вася посчитал нужным сделать так (выйти без флага Украины, — прим. Ред.) после победы над Комми, и я его решение в любом случае поддерживаю. Уродов полно. Меня это сильно поражает: что Ломаченко, что Александр Усик являются настоящими патриотами своей страны, пропагандируют настоящие ценности нормального человека. Они говорят правильные вещи. А в итоге в их адрес идет троллинг", — заявил Беспутин.

Добавим, что после того, как Ломаченко отпраздновал победу с флагом родного города, на него обрушились с критикой украинцы. За Василия также заступился бывший чемпион мира из Украины Александр Гвоздик.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Александр Усик
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