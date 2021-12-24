У Росії назвали виродками критиків "справжніх патріотів" Ломаченка та Усика

Боксер із РФ вважає Василя та Олександра патріотами своєї країни.

Колишній чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі (до 66,678 кг) росіянин Олександр Безпутін висловився про хвилю хейту на адресу Василя Ломаченка, який після перемоги над Річардом Коммі відсвяткував успіх без українського прапора.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на Матч ТБ.

Безпутін, який є другом Василя, вважає Ломаченка та Олександра Усика "справжніми патріотами своєї країни", а всіх, хто критикує їх — виродками. Олександр заявив, що українські боксери пропагують справжні цінності нормальної людини, а їх постійно тролять.

"Вася вважав за потрібне зробити так (вийти без прапора України, — прим. ред.) після перемоги над Коммі, і я його рішення в будь-якому разі підтримую. Виродків повно. Мене це сильно вражає: що Ломаченко, що Олександр Усик є справжніми патріотами своєю країни, які пропагують справжні цінності нормальної людини. Вони говорять правильні речі. А в результаті на їхню адресу йде тролінг", — заявив Беспутін.

Додамо, що після того, як Ломаченко відсвяткував перемогу з прапором рідного міста, на нього навалилися з критикою українці. За Василя також заступився колишній чемпіон світу з України Олександр Гвоздик.