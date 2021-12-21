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Гвоздик знайшов виправдання Ломаченку за історію з прапором України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Гвоздик та Василь Ломаченко Новина оновлена 21 грудня 2021, 16:51
Олександр Гвоздик та Василь Ломаченко

За Василя заступився друг.

Відомий український боксер Олександр Гвоздик, який уже повісив рукавички на цвях, прокоментував рішення Василя Ломаченка відсвяткувати перемогу над Річардом Коммі з прапором рідного міста, а не країни.

Відповідне інтерв’ю колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі (до 79,378 кг) за версією WBC з’явилося на YouTube-каналі USACHEV TV.

Гвоздик вважає, що жодної "зради" у поведінці Василя не було, адже з яким прапором святкувати перемогу – це його особиста справа. Крім того, Олександр зазначив, що Ломаченко з’явився на ринзі з прапором рідного міста (Білгород-Дністровський), а не зі стягом Росії. "Цвях" також відповів і на випад легендарного боксера Володимира Кличка, який розкритикував Василя через відсутність прапора України. За словами Олександра, у Василя та Володимира просто "не складаються стосунки".

"Це його бажання, з чим хоче, з тим і вийшов. Портрет своєї дівчини чи дружини якби виніс. Яка різниця, з чим він вийшов. А Білгород-Дністровський – це, що не Україна? Ну, захотілося йому так вийти. Я в цьому плані гейтерів не підтримую.Може, він захотів вийти з прапором мерседеса, тому що він йому дуже подобається. Це його особиста справа. Це не каже, що Василь не підтримує свою країну. Він же не вийшов з прапором Росії, наприклад. Це інше питання. Для України це зараз, скажімо так, болісна тема", — заявив Гвоздик.

Кличко після витівки Ломаченка поміркував на тему патріотизму.

Зазначимо, Ломаченко переміг Комі суддівським рішенням. Бій міг явно завершитися і достроково, проте Василь у якийсь момент пошкодував ганського боксера. Після скандалу з прапором на українця з критикою навалилися користувачі мережі. Переглянути повний бій Ломаченко — Коммі можна у нас на сайті.

Нагадаємо, нещодавно кривдник Гвоздика Артур Бетербієв здобув чергову перемогу. Саме після поразки від росіянина Олександр завершив кар’єру боксера.

Теги:
#Бокс #Володимир Кличко #Олександр Гвоздик #Василь Ломаченко
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