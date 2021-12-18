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Російський чемпіон вийшов на бій під гімн СРСР і відправив суперника в кривавий нокаут (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Артур Бетербієв Новина оновлена 18 грудня 2021, 13:30
Артур Бетербієв

Все вирішилося у дев’ятому раунді.

Російський боксер Артур Бетербієв переміг нокаутом у поєдинку проти американця Дугласа Брауна на вечорі боксу в канадському Монреалі.

Бій проходив одразу за два титули чемпіона світу за версіями WBC та IBF, якими володів росіянин.

У середині дев’ятого раунду Бетербієв, який отримав розтин на лобі, загнав суперника в кут, після чого завдав потужного удару зліва. Браун став на коліно і вирішив не продовжувати поєдинок.

Варто зазначити, що церемонія бою розпочалася з конфузу. Організатори помилилися, і замість гімну Росії включили гімн Радянського Союзу. Тепер на рахунку Бетербієва у боксі 17 перемог у 17 поєдинках. Браун має 24 перемоги і дві поразки.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у суботу у Броварах свій поєдинок проведе український боксер Денис Берінчик. Його суперником стане інший представник Росії – Іса Чанієв.

Подивитися у прямому ефірі вечір боксу можна на стрімінговій платформі MEGOGO. Початок трансляції — о 19.00, на цей час заплановано і перший поєдинок основного карда.

Теги:
#Бокс #Артур Бетербієв
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