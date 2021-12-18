Укр

Российский чемпион вышел на бой под гимн СССР и отправил соперника в кровавый нокаут (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Артур Бетербиев Новость обновлена 18 декабря 2021, 13:30
Артур Бетербиев

Все решилось в девятом раунде.

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу нокаутом в поединке против американца Дугласа Брауна на вечера бокса в канадском Монреале.

Бой проходил сразу за два титула чемпиона мира по версиям WBC и IBF, которыми владел россиянин.

В середине девятого раунда Бетербиев, получивший рассечение на лбу, загнал соперника в угол, после чего нанес мощный удар слева. Браун встал на колено и принял решение не продолжать поединок.

Стоит отметить, что церемония боя началась с конфуза. Организаторы ошиблись, и вместо гимна России включили гимн Советского Союза. Теперь на счету Бетербиева в боксе 17 побед в 17 поединках. У Брауна — 24 победы и два поражения.

Как ранее сообщал "Телеграф", в субботу в Броварах свой поединок проведет украинский боксер Денис Беринчик. Его соперником станет другой представитель России — Иса Чаниев.

Посмотреть в прямом эфире вечер бокса можно на стриминговой платформе MEGOGO. Начало трансляции — в 19.00, на это же время запланирован и первый поединок основного карда. 

Теги:
#Бокс #Артур Бетербиев
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