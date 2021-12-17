Букмекери оцінили шанси Берінчика нокаутувати росіянина Чанієва

Шансів у Чанієва мало на успіх мало.

У суботу у Броварах український боксер Денис Берінчик проведе поєдинок проти росіянина Іси Чанієва у ваговій категорії до 64 кг.

Аналітики компанії Pari Match однозначним фаворитом бою вважають Берінчика. Коефіцієнт на перемогу українця дорівнює 1.08, на нічию – 21.00, а на виграш росіянина – 7.00.

Букмекери припускають, що український боксер, швидше за все, виграє за очками. Коефіцієнт на цей результат становить 1.72, але в перемогу нокаутом — 2.37. У той же час, якщо Чанієв переможе достроково, то суму ставки можна збільшити у 13 разів, а якщо за очками – у 15 разів.

На професійному рингу Берінчик провів 15 боїв і переміг у всіх, дев’ять із них — нокаутом. У Чанієва стільки ж успішних боїв, однак у пасиві є три поразки.

Подивитися у прямому ефірі вечір боксу можна на стрімінговій платформі MEGOGO. Початок трансляції — о 19.00, на цей час заплановано і перший поєдинок основного карда.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Берінчик напередодні бою поділився своїми очікуваннями від зустрічі з Ісою Чанієвим у Броварах.