Денис Берінчик: "Я голодний і готовий пройти всю дистанцію"

Український боксер — про поєдинок проти росіянина Чанієва.

У вівторок, 14 грудня, у PM Hall відбулася прес-конференція, присвячена вечору боксу компанії братів Кличків K2 Promotions, який відбудеться цієї суботи у ТРЦ "Термінал" (Бровари).

У головному поєдинку вечора Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (15-0-0, 9 КО) захищатиме титул, зустрівшись у рингу з Ісою Чанієвим (15-3-0, 7 КО) з Росії. Вечір боксу компанії братів Кличків K2 Promotions відбудеться за підтримки генерального спонсора події Parimatch Ukraine, першої легальної беттінг-компанії. Поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO, а також американська стрімінгова платформа ESPN+.

«Ми в Parimatch любимо бокс і українських боксерів, тому раді підтримати такі масштабні спортивні ініціативи. Вечір боксу від K2 Promotions – це подія не лише для України, а й усього світу. І ціль Parimatch Ukraine – дати можливість українським уболівальникам стати частиною великого світового спорту», — Наталя Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Денис Берінчик

«Чанієв – цікавий суперник. Дивився його поєдинок, як він здолав проспект з Казахстану. Вирубав його наглушняк. Вам усім сподобається, бо я давно не боксував, голодний та готовий пройти всю дистанцію. Але це бокс, все може закінчитися будь-якої миті», — зазначив Денис Берінчик під час прес-конференції.

«Це чудово, що ESPN покаже вечір боксу в Україні. Минулого літа ми боксували в рамках PPV, а тепер нова сходинка. Це новий рівень, який рухається далі на верхівку світового боксу», — заявив генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

Головним поєдинком андеркарда в Броварах стане бій за титули WBС Asia та WBO Asia Pacific у надважкій вазі між непереможним Владиславом Сиренком (18-0, 15 КО) та досвідченим українцем Андрієм Руденком (34-5-0, 20 KO). Руденко вийде на зміну німцю Міхаелю Валлішу, який змушений був знятися з поєдинку через травму.

Прес-конференція Дениса Берінчика

«Коли я вперше дізнався, що суперник зміниться, я дуже засмутився, адже дуже багато сил, енергії та ресурсів ми витратили на те, щоби підготуватися до цього поєдинку. Але пізніше, дізнавшись, що травмувався Гассієв та є можливість відбоксувати з Андрієм Руденком, я дуже зрадів. Я впевнений, що це буде крутий бій. Глядачі матимуть неймовірне задоволення», – зазначив Владислав Сіренко.

Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5 КО) проведе рейтинговий бій проти представника Казахстану Берікбая Нурімбетова (8-4-1, 3 КО).

«Я завжди готовий боксувати. Суперник – міцний хлопець із Казахстану. Як ви знаєте, Казахстан – одна із столиць боксу. Там дуже технічні бійці, з якими комусь буде непросто», – прокоментував Дмитро.

Також цього вечора Василь "Рудий лев" Чоботар (9-0, 3 КО) з Одеси зустрінеться у рингу з казахським боксером Сагадатом Рахманкулом (8-2-0, 6 КО). Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО) проведе 10-раундовий бій проти дуже досвідченого аргентинця Вісенте Мартіна Родрігеза (39-8-1, 21 КО). Олександр Спірко (20-0, 12 КО) вийде у ринг після тривалої перерви. Його суперником буде боксер із Миргорода Євген Кондратенко (5-16-0, 3 КО). Ігор Шевадзуцький (8-0-08 КО) проведе бій із поляком Камілем Соколовським (11-23-2, 4 КО). Алмахмуд Алаа (3-0-0, 2 КО) зустрінеться з Едуардом Деменком (1-3-0, 1 КО).

«18 грудня на вболівальників чекають вісім різних видовищних поєдинків. Раджу не пропускати, адже ми представимо найкращий склад учасників за останні десять років», — наголосив генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

Олександр Красюк

Генеральний спонсор події Parimatch Україна.

Поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Енергетичний партнер – АЗК KLO.

Safor Ukraine – сучасний сервіс особистої охорони.

Квитки karabas.com.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній партнер Берінчика з "Українських отаманів" Василь Ломаченко на вихідних здобув перемогу над Річардом Коммі.