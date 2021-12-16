Поєдинок Берінчик — Чанієв: де дивитися і о котрій початок

Бій уже цими вихідними.

Українець Денис Берінчик у суботу, 18 грудня, проведе поєдинок проти росіянина Іси Чанієва у рамках вечора боксу від компанії K2 Promotions. Бій відбудеться у легкій вазі, регламент – 12 раундів.

Поєдинок Берінчик — Чанієв має стати головною подією турніру у Броварах. Подивитися у прямому ефірі вечір боксу можна на стрімінговій платформі MEGOGO. Початок трансляції — о 19.00, на цей час заплановано і перший поєдинок основного карда. Окрім Беринчика, у ринг також вийдуть Василь Чеботар та Дмитро Митрофанов. Останній битиметься за пояс WBO Oriental у середній вазі.

На професійному рингу Берінчик провів 15 боїв і переміг у всіх, дев’ять із них — нокаутом. У Чанієва стільки ж успішних боїв, однак у пасиві є три поразки.

Останній бій Берінчика відбувся на голих кулаках проти зірки UFC Артема Лобова та здобув упевнену перемогу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній партнер Берінчика щодо "Українських отаманів" Василь Ломаченко на вихідних здобув перемогу над Річардом Коммі.