Укр

Поединок Беринчик - Чаниев: где смотреть и во сколько начало

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Денис Беринчик Новость обновлена 16 декабря 2021, 12:08
Денис Беринчик

Поединок уже на этих выходных.

Украинец Денис Беринчик в субботу, 18 декабря, проведет поединок против россиянина Исы Чаниева в рамках вечера бокса от компании K2 Promotions. Бой состоится в легком весе, регламент — 12 раундов.

Бой Беринчик — Чаниев должен стать главным событием турнира в Броварах. Посмотреть в прямом эфире вечер бокса можно на стриминговой платформе MEGOGO. Начало трансляции — в 19.00, на это же время запланирован и первый поединок основного карда. Кроме Беринчика, в ринг также выйдут Василий Чеботарь и Дмитрий Митрофанов. Последний сразится за пояс WBO Oriental в среднем весе.

На профессиональном ринге Беринчик провел 15 боев и во всех одержал победы, девять из них — нокаутом. У Чаниева столько же успешных боев, однако в пассиве есть три поражения.

Последний бой Беринчик провел на голых кулаках против звезды UFC Артема Лобова и одержал уверенную победу.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший партнер Беринчика по "Украинским атаманам" Василий Ломаченко на выходных одержал победу над Ричардом Комми.

Теги:
#Бокс #Денис Беринчик
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