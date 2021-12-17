Букмекеры оценили шансы Беринчика нокаутировать россиянина Чаниева

Шансов на успех у Чаниева мало.

В субботу в Броварах украинский боксер Денис Беринчик проведет поединок против россиянина Исы Чаниева в весовой категории до 64 кг.

Аналитики компании Pari Match однозначным фаворитом боя считают Беринчика. Коэффициент на победу украинца равен 1.08, на ничью — 21.00, а на выигрыш россиянина — 7.00.

Букмекеры предполагают, что украинский боксер, скорее всего, выиграет по очкам. Коэффициент на данный исход составляет 1.72, а на победу нокаутом — 2.37. В то же время, если Чаниев победит досрочно, то сумму ставки можно увеличить в 13 раз, а если по очкам — в 15.

На профессиональном ринге Беринчик провел 15 боев и во всех одержал победы, девять из них — нокаутом. У Чаниева столько же успешных боев, однако в пассиве есть три поражения.

Посмотреть в прямом эфире вечер бокса можно на стриминговой платформе MEGOGO. Начало трансляции — в 19.00, на это же время запланирован и первый поединок основного карда.

Как ранее сообщал "Телеграф", Беринчик накануне боя поделился своими ожиданиями от встречи с Исой Чаниевым в Броварах.