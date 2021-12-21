Укр

Гвоздик нашел оправдание Ломаченко за историю с флагом Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Александр Гвоздик и Василий Ломаченко Новость обновлена 21 декабря 2021, 16:51
Александр Гвоздик и Василий Ломаченко

За Василия вступился друг.

Известный украинский боксер Александр Гвоздик, который уже повесил перчатки на гвоздь, прокомментировал решение Василия Ломаченко отпраздновать победу над Ричардом Комми с флагом родного города, а не страны.

Соответсвующее интервью бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,378 кг) по версии WBC появилось на YouTube-канале USACHEV TV.

Гвоздик считает, что никакой "зрады" в поведении Василия не было, ведь с каким флагом праздновать победу — это его личное дело. Кроме того, Александр отметил, что Ломаченко появился на ринге с флагом родного города (Белгород-Днестровский), а не стягом России. "Гвоздь" также ответил и на выпад легендарного боксера Владимира Кличко, который раскритиковал Василия из-за отсутствия флага Украины. По словам Александра, у Василия и Владимира просто "не складываются отношения".

"Это его желание, с чем хочет, с тем и вышел. Портрет своей девушки или жены если бы вынес. Какая разница, с чем он вышел. А Белгород-Днестровский – это, что не Украина? Ну захотелось ему так выйти. Я в этом плане хейтеров не поддерживаю. Может, он захотел выйти с флагом мерседеса, потому что он ему очень нравится. Это его личное дело. Это не говорит, что Василий не поддерживает свою страну. Он же не вышел с флагом России, например. Это другой вопрос. Для Украины это сейчас, скажем так, болезненная тема", — заявил Гвоздик.

Кличко после выходки Ломаченко порассуждал на тему патриотизма.

Отметим, Ломаченко победил Комми судейским решением. Бой мог явно завершится и досрочно, однако Василий в какой-то момент пожалел ганского боксера. После скандала с флагом на украинца с критикой обрушились пользователи сети. Посмотреть полный бой Ломаченко — Комми можно у нас на сайте.

Напомним, недавно обидчик Гвоздика Артур Бетербиев одержал очередную победу. Именно после поражения от россиянина Александр завершил карьеру боксера.

Теги:
#Бокс #Владимир Кличко #Александр Гвоздик #Василий Ломаченко
Уже в 2023 году привычные пластиковые пакеты должны полностью исчезнуть из жизни украинцев
Деньги
Запрет полиэтиленовых пакетов в Украине: за кульки заплатим дважды
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Уже в 2023 году привычные пластиковые пакеты должны полностью исчезнуть из жизни украинцев
Запрет полиэтиленовых пакетов в Украине: за кульки заплатим дважды
Дата публикации
Категория
Президент РФ уверен, что НАТО наращивает огневую мощь в Европе
Ракеты долетят за 10 минут: Путин сделал новое заявление об Украине
Дата публикации
Категория
Мариуполь уже испытал вражеские обстрелы и стал проукраинским
"Мы считаем, что Россия уже наступила": как живет Мариуполь под угрозой вторжения войск РФ
Дата публикации
Категория
Ужасная находка возле одной из школ Днепра
Разбили голову и зарезали: прямо у школы в Днепре нашли два трупа (фото и видео 18+)
Дата публикации
Категория
Состав "95 квартала" в 2021 году
Полысели и потолстели: как изменились звезды "95 квартала" за 15 лет (фото)