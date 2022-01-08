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Протримався недовго: Усик програв "бій" у Буковелі (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Усик Новина оновлена 08 січня 2022, 16:59
Олександр Усик

Українець незабаром розпочне підготовку до найважливішого поєдинку.

Небитий український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО), який у 2022 році має провести реванш з британцем Ентоні Джошуа, провів незвичайний "бій з тінню" в Буковелі.

Відповідне відео опубліковано у сторіс на сторінці боксера в Instagram.

На кадрах видно, як Олександр вийшов на "бій" проти снігової гармати. За кілька секунд "поєдинку" український боксер відступив. Схоже, машина з виробництва снігу виявилася сильнішою.

"Стихія проти стихії", — підписав відео Олександр.

Додамо, що Олександр разом із сім’єю відпочиває у Карпатах.

На Різдво спортсмен опублікував зворушливе відеопоздоровлення для українців.

"Телеграф" нагадує, що Усик заступився за Василя Ломаченка, якого ЗМІ "усунули" від боїв. А в Росії заступилися за Олександра і Loma, назвавши хейтерів боксерів виродками.

Нагадаємо, перемогу Усика над Джошуа жителі України назвали головною спортивною подією року. У квітні 2022 року на українця та британця чекає реванш, який, схоже, відбудеться не в Україні.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик
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