Протримався недовго: Усик програв "бій" у Буковелі (відео)
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Українець незабаром розпочне підготовку до найважливішого поєдинку.
Небитий український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО), який у 2022 році має провести реванш з британцем Ентоні Джошуа, провів незвичайний "бій з тінню" в Буковелі.
Відповідне відео опубліковано у сторіс на сторінці боксера в Instagram.
На кадрах видно, як Олександр вийшов на "бій" проти снігової гармати. За кілька секунд "поєдинку" український боксер відступив. Схоже, машина з виробництва снігу виявилася сильнішою.
"Стихія проти стихії", — підписав відео Олександр.
Додамо, що Олександр разом із сім’єю відпочиває у Карпатах.
На Різдво спортсмен опублікував зворушливе відеопоздоровлення для українців.
"Телеграф" нагадує, що Усик заступився за Василя Ломаченка, якого ЗМІ "усунули" від боїв. А в Росії заступилися за Олександра і Loma, назвавши хейтерів боксерів виродками.
Нагадаємо, перемогу Усика над Джошуа жителі України назвали головною спортивною подією року. У квітні 2022 року на українця та британця чекає реванш, який, схоже, відбудеться не в Україні.
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