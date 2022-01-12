Усик програв уже другий "бій" з початку року

Дочка переграла батька.

Непереможний український боксер, чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО), який навесні 2022 року має провести перший захист титулів у реванші з британцем Ентоні Джошуа, проводить дозвілля з сім'єю.

Відповідне фото спортсмен опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

На знімку видно, як дбайливий батько грає у шахи з дочкою Єлизаветою. Олександр просто на фото повідомив, що програв партію.

Додамо, що Усик разом із сім’єю відпочивав у Буковелі. Там боксер навчав своїх синів Кирила та Михайла кататися на лижах, а також провів бій із тінню під сніговою гарматою. Той "поєдинок" завершився не на користь українця.

Крім того, українець привітав співвітчизників із Різдвом.

Нагадаємо, восени 2021 року Усик став чемпіоном світу у суперважкій вазі, перемігши Ентоні Джошуа у 12-раундовому поєдинку. Головною метою Олександра є об’єднавчий поєдинок із чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф’юрі, який нещодавно назвав українця "стероїдним середньоваговиком". У разі другої перемоги над AJ очікується, що Усик та "Циганський король" проведуть супербій за звання абсолютного чемпіона світу.

Найкращі моменти бою Усик — Джошуа:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усика та Ломаченко "опустили" в Росії.