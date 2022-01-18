Усик запалив з дружиною на день народження (відео)

Чемпіону виповнилося 35 років.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, якого нещодавно опустили в Росії, відсвяткував день народження.

На сторінці боксера в Instagram з’явилося фото з урочистостей.

Олександр на 35-річчя приміряв нову боксерську амуніцію – величезні золоті рукавички.

"Привіт, гевівейт", — пожартував чемпіон.

Також у мережі доступні відео із самої урочистості. На кадрах видно, як Олександр запально танцює з дружиною Катериною і не тільки.

Нагадаємо, зараз боксер відпочиває після своєї перемоги над британцем Ентоні Джошуа восени 2021 року. Очікується, що навесні 2022 року українець дасть реванш AJ, а ця дуель пройде не в Києві. У разі успіху українець, найімовірніше, проведе об’єднавчий поєдинок із чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф’юрі. Головна мета Усика – це абсолютне чемпіонство у суперважкому дивізіоні. До цього Олександр ставав абсолютним чемпіоном світу в 1-й важкій вазі (до 90,718 кг).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик на відпочинку в Буковелі провів перший "бій" у 2022 році. Крім того, український боксер "бився" з дочкою та програв.