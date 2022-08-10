Усик — Джошуа 2: в якому раунді закінчиться бій, прогноз букмекерів

Букмекери на боці українця

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО), будинок якого постраждав через повномасштабне вторгнення рф, перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) являється фаворитом поєдинку.

Про це повідомляє pm.ua. Фахівці вважають, що українець захистить титули перемогою за очками.

На думку аналітиків, Усик має більше шансів на успіх — коефіцієнт 1,65 за українця проти 2,55 за британця, нічия вкрай малоймовірна — 19,00. Додамо, на думку букмекерів, поєдинок, найімовірніше, завершиться перемогою Олександра за очками. Примітно, що фахівці вважають нокаут у виконанні українця більш вірогідною подією, ніж КО від Ентоні.

Прогноз букмекерів на бій-реванш Олександр Усик — Ентоні Джошуа (дані за 10 серпня):

Парі-Матч: (перемога Усика 1,65 — нічия 21,00 — перемога Джошуа 2,55)

Фахівці вважають нокаут у виконанні Усика більш ймовірним, ніж КО від Джошуа

Аналітики вважають, що Усик може завершити бій достроково, а ідеальним моментом для цього стануть 7,8 та 9-й раунди (найімовірніше в 8-му раунді — коефіцієнт — 23,00). Букмекери зазначили, що Джошуа також буде заряджений на нокаут у цей період поєдинку.

Імовірність дострокових перемог боксерів по раундах

До речі, букмекери вважають, що боксери запросто можуть опинитися в нокдауні, і дають на цю подію досить високий коефіцієнт — 2,10.

Бій Усик — Джошуа 2 відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Поєдинок в Україні буде показаний на кількох платформах безкоштовно. Про це з правовласниками домовилася команда українського боксера.

Нагадаємо, у першому поєдинку між боксерами не було ні нокауту, ні нокдаунів. Усик просто дав Джошуа урок боксу. У нас на сайті можна переглянути відеоогляд цього бою. Відразу після битви в Лондоні заговорили про реванш. Але через повномасштабне вторгнення рф в Україну Усик вступив до лав тероборони Києва, а реванш був відкладено. Пізніше Олександр погодився на другий бій і виїхав за кордон для підготовки.