Усик — Джошуа 2: де і коли дивитися бій безкоштовно

Чемпіонський бій покажуть безкоштовно в Україні

Чемпіони Олімпійських ігор-2012 Олександр Усик (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) проведуть поєдинок у місті Джидда, Саудівська Аравія. Подивитися в Україні другий бій українця з британцем можна буде абсолютно безкоштовно.

Про це 30 липня повідомила промоутерська компанія K2 Promotions у Facebook. Повідомляється, що великий бокс в Україні покажуть одразу на кількох платформах.

Показ бою Усик — Джошуа 2 буде безкоштовним для глядачів на території України. Трансляція буде доступна в розділі "Спорт" на MEGOGO, на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг", а також на регіональних каналах "Громадського" та на YouTube-каналі Усика – Usyk17. У рамках трансляції користувачі зможуть переглянути бої андеркарда, головний бій та студію.

За інформацією джерела, всі кошти від спонсорства та купівлі реклами в рамках цієї події передадуть до благодійного фонду допомоги Україні Usyk Foundation, який започатковано Усиком.

До речі, під час шоу "Усик — Джошуа 2" в андеркарді виступить український боксер Даніель Лапін. Його суперником у рейтинговому поєдинку буде словак Йозеф Юрко.

Бій Усик — Джошуа 2 відбудеться 20 серпня. Точний час початку шоу та головного бою стануть відомі ближче до початку поєдинку. Додамо, що на кону поєдинку стоятимуть чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі. Усі титули зараз належать Усику.

Нагадаємо, у першому бою Усик у 12-раундовому поєдинку декласував Ентоні, відібравши у того усі чемпіонські пояси. У нас на сайті доступний повний відеоогляд цього бою. Ще одним титулом у надважкій вазі, WBC, володіє британець Тайсон Ф’юрі, який оголосив про завершення кар’єри після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом.

Повне відео бою Усик — Джошуа

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення рф в Україну Усик не відразу прийняв рішення про проведення реваншу з Джошуа. Спочатку боксер вступив до лав тероборони, проте пізніше все-таки вирішив виїхати за кордон для підготовки до другого поєдинку. Через ситуацію на батьківщині українець сильно схуд, але до 20 серпня, схоже, з легкістю набере необхідні кондиції. Бійці вже провели кілька дуелей поглядів, але особливо запам’яталася перша.